У четвер, 16 вересня, погода нагадає жителям Одеси, що на календарі вже осінь
Погода у вересні вкрай нестабільна і мінлива: теплі дні змінюють різким похолодання. У четвер курортне місто опиниться під впливом антициклону, тому варто чекати зниження температури і слабкий вітер, пише Politeka.net, з посиланням на синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
З самого ранку в Одесі буде похмуро, але після обіду розпогодиться. День пройде без опадів.
Вітер північно-східний, вдень південно-східний, 6-11 метрів в секунду. Температура вдень становитиме + 21 ... +23 градуси, до ночі похолодає до +15. Море буде ще достатньою теплим + 19 + 20 градусів.
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Раніше ми писали, в Одеській області спостерігався величезний запорошений вихор, який ще називають "пиловим дияволом".
Вирував він у полі поблизу села Кремидівка, що всього за 34 км від Одеси.
На щастя, обійшлося без постраждалих. Але масштаби стихії вражають.
Нагадаємо, що погода в Одесі остаточно зіпсується, очікується холод з Арктики: синоптики видали прогноз
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