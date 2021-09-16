В четверг, 16 сентября, погода напомнит жителям Одессы, что на календаре уже осень

Погода в сентябре крайне нестабильна и переменчива: теплые дни сменяют резким похолодание. В четверг курортный город окажется под влиянием антициклона, поэтому стоит ждать понижение температуры и слабый ветер, пишет Politeka.net, со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

С самого утро в Одессе будет пасмурно, но после обеда распогодится. День пройдет без осадков.

Ветер северо-восточный, днем ​​юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура днем составит + ​21…+23 градуса, к ночи похолодает до +15. Море будет еще достаточной теплым +19+20 градусов.

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Ранее мы писали, в Одесской области наблюдался огромный пыльный вихрь, который еще называют "пылевым дьяволом".
Бушевал он в поле вблизи в села Кремидовка, что всего в 34 км от Одессы.
К счастью, обошлось без пострадавших. Но масштабы стихии впечатляют.

Напомним, что погода в Одессе окончательно испортится, ожидается холод из Арктики: синоптики выдали прогноз

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