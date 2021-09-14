В Одесі в черговий раз розперезалися вандали

Протягом останніх кількох днів комунальники фіксують акти вандалізму на вулицях у центрі. Про це повідомили в мерії.

Спочатку від рук невідомих "художників" постраждали Ланжеронівські сходи і зупинка громадського транспорту на вулиці Жуковського, 38-40. Це сталося 13 Вересня.

Але вже 14 вересня невідомі особини були розмалювали потворними написами зупинкові комплекси загального користування вздовж усієї вулиці Лазарєва, а також сміттєприймачі автоматичних підземних контейнерів для збору твердих побутових відходів (на Соборній площі.

Втім, представники комунальних служб вже почали очищати об'єкти від написів.

Комунальники нагадали, що подібне ставлення до міського майна карається законом і попросили одеситів, якщо вони стали свідками випадків вандалізму, повідомляти про них в правоохоронні органи або по телефону підприємства: (048) 798-19-25.

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