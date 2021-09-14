Волонтери більше місяця шукають молодого чоловіка, який зник

Так, 37-річний житель Києва Олександр Постніков вийшов з дому 9 серпня і з тих пір не дає про себе знати. Зниклий чоловік був помічений в курортній Затоці Одеської області. Про це повідомляє Facebook-спільнота "кращі Люди Одеси" у вівторок, 12 вересня.



Зріст Олександра 186 см, середньої статури, волосся темно-русяве, очі сірі. Носить окуляри для корекції зору.

Був одягнений у джинсові бриджі, чорну футболку, темно-сині кросівки.

"Якщо комусь що-небудь відомо про місцезнаходження Олександра, просимо терміново повідомити за телефонами:

0674827700-керівник громадської організації #КращіЛюдиОдеси, координатор пошуків Сергій (#Лучшіелюди) або 102 " » - звернулися волонтери і попросили зробити максимальний репост.

Раніше ми писали, в Одеській області знайшли мертве тіло колишнього директора сільської школи, який значився в розшуку довгий час.

Через півтора місяці тіло Андрія Івановича Мітіогло було виявлено в Ізмаїлі. Чоловікові був 71 рік. Він страждав втратою пам'яті, нерідко кудись йшов з дому, але ніколи про це нікому не повідомляв. Пенсіонер помер уві сні.

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