Волонтери більше місяця шукають молодого чоловіка, який зник
Так, 37-річний житель Києва Олександр Постніков вийшов з дому 9 серпня і з тих пір не дає про себе знати. Зниклий чоловік був помічений в курортній Затоці Одеської області. Про це повідомляє Facebook-спільнота "кращі Люди Одеси" у вівторок, 12 вересня.
Зріст Олександра 186 см, середньої статури, волосся темно-русяве, очі сірі. Носить окуляри для корекції зору.
Був одягнений у джинсові бриджі, чорну футболку, темно-сині кросівки.
"Якщо комусь що-небудь відомо про місцезнаходження Олександра, просимо терміново повідомити за телефонами:
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0674827700-керівник громадської організації #КращіЛюдиОдеси, координатор пошуків Сергій (#Лучшіелюди) або 102 " » - звернулися волонтери і попросили зробити максимальний репост.
Раніше ми писали, в Одеській області знайшли мертве тіло колишнього директора сільської школи, який значився в розшуку довгий час.
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