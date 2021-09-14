Волонтеры больше месяца ищут молодого мужчину, который пропал

Так, 37-летний житель Киева Александр Постников вышел из дома й 9 августа и с тех пор не дает о себе знать. Пропавший мужчина был замечен в курортной Затоке Одесской области. Об этом сообщает Facebook-сообщество «Лучшие Люди Одессы» во вторник, 12 сентября.



Рост Александра 186 см, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Носит очки для коррекции зрения.

Был одет в джинсовые бриджи, чёрную футболку, темно-синие кроссовки.

«Если кому-то что-либо известно о местонахождении Александра, просим срочно сообщить по телефонам:

0674827700 - руководитель общественной организации #КращіЛюдиОдеси , координатор поисков Сергей (#ЛучшиеЛюди) или 102», - обратились волонтеры и попросили сделать максимальный репост.

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