На Одесу і область насувається гроза

Про небезпечні метеорологічні явища жителів попередили в прес-службі міськради, передає Politeka.net.

У вівторок, 14 вересня по Одесі та області в найближчі кілька годин очікується погіршення погодних умов.

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Синоптики повідомили, що по Одесі прогнозується гроза, яка збережеться до кінця дня.

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"Очікується короткочасний дощ, при грозі пориви вітру до 15 м/с",- йдеться в повідомленні.

Вдень температура повітря буде + 22 +24, вночі+14 + 16 градусів.

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Одеським водіям рекомендують знизити швидкість на дорогах, уникати різких маневрів. Пішоходам нагадали, що не можна ховатися під деревами, необхідно обходити рекламні щити і хиткі конструкції.

У середу, 15 вересня, хмарна погода займе своє місце в Одесі. Хмари закриють небо на весь день, прояснень спостерігатися не буде.

Вітер північний, 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів, вдень буде близько + 22...+27.

Четвер обіцяє бути похмурим, а в п'ятницю синоптики прогнозують невеликі дощі. Вітер змінних напрямків, 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі опуститься до + 11...+16 градусів, але вдень буде як і раніше тепло +20 ... +25.​​

Нагадаємо, що погода в Одесі остаточно зіпсується, очікується холод з Арктики: синоптики видали прогноз

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