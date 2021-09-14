В Одесі пролунає стрілянина з колонії

У міськраді попросили одеситів не панікувати і повідомили, з чим це пов'язано.

Вся справа в тому, що 14 - 15 вересня на території виправної колонії №14 на вулиця Краснова, біля Одеського Іподром проводять навчання зі стріляниною.

Стрілянину та інші сигнали можна буде почути з 09: 00 до 10: 00. У колонії проведуть практичні заняття з вогневої підготовки з використанням холостих патронів.

Також ми повідомляли, що в середу, 15 вересня в Одесі перевірять систему електросирен і гучномовців, при цьому місцевих жителів просять не панікувати.

Сирени спрацюють в місті в інтервалі між 14.00 і 14.30.

Як пояснили в прес-службі Одеської мерії, електросирени будуть включатися по черзі в кожному районі міста, при цьому звуковий сигнал буде переривчастим.

Таким чином в Одесі перевірять працездатність автоматизованої системи централізованого оповіщення населення. Перевірка-планова, відбувається кожен квартал. Відбувається вона зазвичай в 16-20 числах червня, вересня, листопада і Березня.

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