В Одессе раздастся стрельба из колонии

В горсовете попросили одесситов не паниковать и сообщили, с чем это связано.

Всё дело в том, что 14 - 15 сентября на территории исправительной колонии №14 на улица Краснова, около Одесского ипподром проводят учения со стрельбой.

Стрельбу и другие сигналы можно будет услышать с 09:00 до 10:00. В колонии проведут практические занятия по огневой подготовке с использованием холостых патронов.

Также мы сообщали, что в среду, 15 сентября в Одессе проверят систему электросирен и громкоговорителей, при этом местных жителей просят не паниковать.

Сирены сработают в городе в интервале между 14.00 и 14.30.

Как пояснили в пресс-службе одесской мэрии, электросирены будут включаться поочередно в каждом районе города, при этом звуковой сигнал будет прерывистым.

Таким образом в Одессе проверят работоспособность автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Проверка — плановая, происходит каждый квартал. Происходит она обычно в 16-20 числах июня, сентября, ноября и марта.

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