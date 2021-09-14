Ну як же так можна?

Чергове безжальне "виховання" дитини потрапило на камеру очевидців в Одесі

Розлючений батько бив свою дитину прямо на вулиці у всіх на очах.

Інцидент трапився у дворі школи № 84 на проспекті Академіка Глушка. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Підслухано Одеса", передає Politeka.net.

"Нехай місто знає своїх героїв в обличчя. Цей подив тягнув дитину на лавку з криками і матами. Почала відразу знімати те, що відбувається. Сидить і погрожує дитині, що вдома їй буде ще гірше. Малюк намагається сказати, що мама йому допоможе», - розповіла очевидиця.

На кадрах видно, як дорослий чоловік сидить на лавці і погрожує синові, що плаче: «Ти прийдеш додому і отримаєш по ж*пі».

Після цього він вдаряє хлопчика по обличчю кілька разів.

У коментарях користувачі мережі відреагували на побиття дитини і написали свою думку.

"Блін, ну я не можу😢 😢 😢ну як же так??Навіщо народжувати діток, щоб ось так...",

"Нікчема",

"Чесно? матерів не розумію... дитина ж явно скаржиться",

"Чому не викликали поліцію",

"Мамі потрібно подумати з ким вона живе! Дитина шукає захисту, а його так ображають!",

"Слів немає, я в шоці, таких потрібно садити", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що у дитсадку Одеси повідомили, що чекає виховательку, яка побила дитину

Як повідомляла Politeka, безжальне "виховання" одеситами 1,5-річної дитини потрапило на відео: "плакав від болю"

Крім того Politeka писала, що одесити відбили дівчинку у горе-батька, відео