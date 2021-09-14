Чергове безжальне "виховання" дитини потрапило на камеру очевидців в Одесі
Розлючений батько бив свою дитину прямо на вулиці у всіх на очах.
Інцидент трапився у дворі школи № 84 на проспекті Академіка Глушка. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Підслухано Одеса", передає Politeka.net.
"Нехай місто знає своїх героїв в обличчя. Цей подив тягнув дитину на лавку з криками і матами. Почала відразу знімати те, що відбувається. Сидить і погрожує дитині, що вдома їй буде ще гірше. Малюк намагається сказати, що мама йому допоможе», - розповіла очевидиця.
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На кадрах видно, як дорослий чоловік сидить на лавці і погрожує синові, що плаче: «Ти прийдеш додому і отримаєш по ж*пі».
Після цього він вдаряє хлопчика по обличчю кілька разів.
У коментарях користувачі мережі відреагували на побиття дитини і написали свою думку.
"Блін, ну я не можу😢 😢 😢ну як же так??Навіщо народжувати діток, щоб ось так...",
"Нікчема",
"Чесно? матерів не розумію... дитина ж явно скаржиться",
"Чому не викликали поліцію",
"Мамі потрібно подумати з ким вона живе! Дитина шукає захисту, а його так ображають!",
"Слів немає, я в шоці, таких потрібно садити", - пишуть в мережі.
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