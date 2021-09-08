Отец и мать жестоко избивали мальчика, пока тот плакал от боли и страха.

В Одессе родители на улице поочередно избивали маленького сына по ягодицам, воспитательную работу начал отец, а продолжила мать.

Об этом сообщает «Одесса как она есть».

Наказание ребенка происходило в одном из жилых кварталов и попало в объектив камер видеонаблюдения. На ролике видно, что отец, мать и их маленький сын следуют домой. Отец шел по улице с большими пакетами в руках, но вдруг его что-то вывело из себя, он поставил пакеты и взялся воспитывать сына.

На ролике видно, что мужчина с силой бьет мальчика, а ребенок начал плакать от страха и боли. Мать некоторое время не вмешивалась в происходящее, лишь наблюдая за наказанием малыша. Избиение на время прекратились. Родители и ребенок зашли в дом. Когда семья оказалась в лифте за избиение мальчика взялась его мама. Малыш не пытался сопротивляться и лишь плакал.

По данным источника, на происшествие обратили внимание неравнодушные свидетели. Они сообщили об избиении ребенка правоохранителям, написав на родителей заявление. Информацию о происшествии передали представителям Службы по делам защиты ребенка. Именно им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также применить санкции к родителям, если их вину удастся доказать. Известно, что избиваемому малышу всего 1,8 года.

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