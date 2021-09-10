В Одессе происходит какое-то массовое помешательство «отцов»
Совсем недавно мы писали, как отец и мать безжалостно избивали полуторогодовалого ребенка, как вчера случился еще один вопиющий инцидент.
9 сентября в центре Одессы на улице Базарной прохожие увидели, как мужчина душил девочку кнутом для скота. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает Politeka.net (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Один из прохожих вмешался в происходящее и принялся бить неадеквата ногами, но он всё равно не отпускал девочку и говорил, что это его дочь. Затем защитник брызнул в лицо мужчине газом из баллончика. Это подействовало, и ребенок оказался на свободе, поблагодарив своего спасителя.
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На место вызвали полицию и «скорую».
Обратим внимание, что за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителям может грозить предупреждение или штраф на сумму от 850 до 1 700 гривен.
Пользователи сети с гневом комментируют увиденное.
"Это какой то треш......за что он так с дочерью???Боюсь представить что у них дома происходит....",
"Все остальные стоят и смотрят и ничего не делают
А если бы он ей шею сломал, это же момент и все",
"А я думал что у меня батя строгий, когда ремнем бил",
"Это что, неделя отцов неудачников?", - пишут в сети.
Напомним, что в детсаду Одессы сообщили, что ждет воспитательницу, которая побила ребенка
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