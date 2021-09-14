Очередное безжалостное «воспитание» ребенка попало на камеру очевидцев в Одессе
Разозленный отец бил своего ребенка прямо на улице у всех на глазах.
Инцидент случился во дворе школы №84 на проспекте Академика Глушко. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net.
«Пусть город знает своих героев в лицо. Этот недоумение тащило ребёнка на скамейку с криками и матами. Начала сразу снимать происходящее. Сидит и угрожает ребёнку, что дома ему будет ещё хуже. Малыш пытается сказать, что мама ему поможет»,- рассказала очевидица.
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На кадрах видно, как взрослый мужчина сидит на лавке и угрожает плачущему сыну: «Ты придешь домой и получишь по ж*опе».
После этого он ударяет мальчика по лицу несколько раз.
В комментариях пользователи сети отреагировали на избиение ребенка и написали свое мнение.
"Блин, ну я не могу😢😢😢Ну как же так??Зачем рожать деток,чтобы вот так...",
"Ничтожество",
"Честно? матерей не понимаю… ребенок же явно жалуется",
"Почему не вызвали полицию",
"Маме нужно подумать с кем она живет! Ребёнок ищет защиты, а его так обижают!",
"Слов нет, я в шоке, таких нужно сажать", - пишут в сети.
Напомним, что в детсаду Одессы сообщили, что ждет воспитательницу, которая побила ребенка
Как сообщала Politeka, безжалостное "воспитание" одесситами 1,5-летнего ребенка попало на видео: "плакал от боли"
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