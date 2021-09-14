В Одесі водій маршрутки відмовився везти літнього чоловіка
Про подію стало відомо завдяки місцевим телеграм-каналам, передає Politeka.net.
Небайдужі люди побачили на зупинці дідуся, який загубився і вирішили йому допомогти.
Пенсіонеру потрібно було доїхати з центру міста до Марсельської на селищі Котовського.
Жінка, яка теж чекала маршрутку, взяла дідуся під руку, щоб допомогти піднятися, а водій просто в нахабну закрив двері перед ними і рушив, сказавши: «Я не буду його нюхати, він смердить!».
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У телеграм-каналі також показали фото нахабного водія, повідомивши, що все сталося в маршрутці №240.
Нагадаємо, що вже цього тижня в Одесі проїзд у міських маршрутках подорожчає на третину.
З 15 вересня цього року вартість проїзду в громадському транспорті збільшиться з 7 до 10 гривень.
Останній раз ціну за проїзд в одеських маршрутках піднімали з п'яти до семи гривень у січні 2018 року.
Нагадаємо, що Одеська маршрутка розвалилася на ходу, колесо потрапило у вікно, кадри
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