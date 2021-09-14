В Одессе водитель маршрутки отказался везти пожилого мужчину

О произошедшем стало известно благодаря местным телеграм-каналам, передает Politeka.net.

Неравнодушные люди увидели на остановке дедушку, который потерялся и решили ему помочь.

Пенсионеру нужно было доехать из центра города до Марсельской на поселке Котовского.

Женщина, которая тоже ждала маршрутку, взяла дедушку под руку, чтобы помочь подняться, а водитель просто в наглую закрыл дверь перед ними и тронулся, сказав: «Я не буду его нюхать, он воняет!».

В телеграм-канале также показали фото наглого водителя, сообщив, что всё произошло в маршрутке №240.

Напомним, что уже на этой неделе в Одессе проезд в городских маршрутках подорожает на треть.

С 15 сентября этого года стоимость проезда в общественном транспорте увеличится с 7 до 10 гривен.

Последний раз цену за проезд в одесских маршрутках поднимали с пяти до семи гривен в январе 2018 года.

Напомним, что одесская маршрутка развалилась на ходу, колесо попало в окно, кадры

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