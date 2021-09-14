В Одессе водитель маршрутки отказался везти пожилого мужчину
О произошедшем стало известно благодаря местным телеграм-каналам, передает Politeka.net.
Неравнодушные люди увидели на остановке дедушку, который потерялся и решили ему помочь.
Пенсионеру нужно было доехать из центра города до Марсельской на поселке Котовского.
Женщина, которая тоже ждала маршрутку, взяла дедушку под руку, чтобы помочь подняться, а водитель просто в наглую закрыл дверь перед ними и тронулся, сказав: «Я не буду его нюхать, он воняет!».
Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"
Чмерковский рассказал Осадчей, какие сейчас у него отношения с победительницей "Холостяка": "Так получилось"
Звезда "Орел и Решка" Андраде в купальнике рассмешила неожиданной компанией на море: "Потап помолодел"
Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"
Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Мишиной после ссоры: "Отстань"
В телеграм-канале также показали фото наглого водителя, сообщив, что всё произошло в маршрутке №240.
Напомним, что уже на этой неделе в Одессе проезд в городских маршрутках подорожает на треть.
С 15 сентября этого года стоимость проезда в общественном транспорте увеличится с 7 до 10 гривен.
Последний раз цену за проезд в одесских маршрутках поднимали с пяти до семи гривен в январе 2018 года.
Напомним, что одесская маршрутка развалилась на ходу, колесо попало в окно, кадры
Как сообщала Politeka, пассажиры устроили драку в маршрутке из-за сумки: видео из Одессы
Также Politeka писала, в Одессе пассажиру маршрутки устроили самосуд, видео: "выволокли из транспорта