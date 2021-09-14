У середу, 15 вересня в Одесі перевірять систему електросирен і гучномовців, при цьому місцевих жителів просять не панікувати

Сирени спрацюють у місті в інтервалі між 14.00 і 14.30, передає Politeka.net.

Як пояснили в прес-службі Одеської мерії, електросирени будуть включатися по черзі в кожному районі міста, при цьому звуковий сигнал буде переривчастим.

Таким чином в Одесі перевірять працездатність автоматизованої системи централізованого оповіщення населення. Перевірка-планова, відбувається кожен квартал. Відбувається вона зазвичай в 16-20 числах червня, вересня, листопада і Березня.

У зв'язку з виттям сирен одеситів просять не панікувати і зберігати спокій.

Раніше ми писали, на тлі підняття цін у маршрутках в Одесі планують збільшити тариф на проїзд у трамваях і тролейбусах.

В Одесі оголосили про те, що вартість проїзду в одеських маршрутках буде підвищена з 7 до 10 гривень з 15 вересня. При цьому в електротранспорті хочуть підняти проїзд до 8 гривень.

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