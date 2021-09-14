У середу, 15 вересня в Одесі перевірять систему електросирен і гучномовців, при цьому місцевих жителів просять не панікувати
Сирени спрацюють у місті в інтервалі між 14.00 і 14.30, передає Politeka.net.
Як пояснили в прес-службі Одеської мерії, електросирени будуть включатися по черзі в кожному районі міста, при цьому звуковий сигнал буде переривчастим.
Таким чином в Одесі перевірять працездатність автоматизованої системи централізованого оповіщення населення. Перевірка-планова, відбувається кожен квартал. Відбувається вона зазвичай в 16-20 числах червня, вересня, листопада і Березня.
Філіпа Кіркорова потрясла раптова смерть відомої співачки: "Цього не може бути"
Переможниця " Холостяка "Богдан вразила новим фото з Заливако і зізнанням: "Ну що ж ви такі..."
Осадча закотила грандіозну вечірку на дорогій яхті разом з Каменських, Єфросиніною і Астаф'євою: "Бімба!"
Перший виліт з "Танців з зірками", рішення суддів приголомшило глядачів: "Не вірю, що за Джамалу більше проголосувало"
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська зізналася, кому віддала особливе місце у своєму серці: "Не той, про кого ви подумали..."
У зв'язку з виттям сирен одеситів просять не панікувати і зберігати спокій.
Раніше ми писали, на тлі підняття цін у маршрутках в Одесі планують збільшити тариф на проїзд у трамваях і тролейбусах.
В Одесі оголосили про те, що вартість проїзду в одеських маршрутках буде підвищена з 7 до 10 гривень з 15 вересня. При цьому в електротранспорті хочуть підняти проїзд до 8 гривень.
Нагадаємо, що в Одесі підстрелили поліцейського, медики роблять все можливе: що відомо
Ще Politeka писала, що весілля обернулося свавіллям під Одесою, відео: "дістав автомат і почав стріляти"
Також Politeka повідомляла, що в Одесі біля Дюка прогриміла стрілянина: відео вже в мережі