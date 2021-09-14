В среду, 15 сентября в Одессе проверят систему электросирен и громкоговорителей, при этом местных жителей просят не паниковать

Сирены сработают в городе в интервале между 14.00 и 14.30, передает Politeka.net.

Как пояснили в пресс-службе одесской мэрии, электросирены будут включаться поочередно в каждом районе города, при этом звуковой сигнал будет прерывистым.

Таким образом в Одессе проверят работоспособность автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Проверка — плановая, происходит каждый квартал. Происходит она обычно в 16-20 числах июня, сентября, ноября и марта.

В связи с воем сирен одесситов просят не паниковать и сохранять спокойствие.

Ранее мы писали, на фоне поднятия цен в маршрутках в Одессе планируют увеличить тариф на проезд в трамваях и троллейбусах.

В Одессе объявили о том, что стоимость проезда в одесских маршрутках будет повышена с 7 до 10 гривен с 15 сентября. При этом в электротранспорте хотят поднять проезд до 8 гривен.

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