Водій авто та велосипедист влаштували жорсткі розбірки на дорозі
Чоловік з'ясовували стосунки за допомогою кулаків. Бійка потрапила на відеореєстратор проїжджаючого повз автомобіля,
Інцидент трапився на вихідних на вулиці Краснова.
Відомо, що водій автомобіля і велосипедист не поділили смугу для руху, через що у них і виник конфлікт на дорозі.
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Забіяк розняв і заспокоїв випадковий перехожий. Також на кадрах видно, що приспіла патрульна поліція.
Що стало причиною конфлікту, не повідомляється.
Користувачі мережі почали коментувати бійку, одавривши копліментами чоловіка, який зупинив бій.
"Пацанчик що вписався респектос, не очконув і телефон не дістав, а просто розняв задир!!!!",
"Респект, який втрутився і зупинив "бій",
"Пора б навчитися поважати один одного. Як в плані культури, так і в плані розвитку інфраструктури на міському рівні", - пишуть в мережі.
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