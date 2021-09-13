В Одесі виявили підлозі розкладений труп невідомого чоловіка, а при ньому записку
Про моторошну знахідку повідомляє видання "
За даними джерел в поліції, тіло належало чоловікові середніх років, повідомляє «Думський«. Його знайшли вчора
В Одесі на території шкільного аеродрому поруч з АЗС "Sunoil" на вулиці Інглезі було знайдено тіло чоловіка середніх років.
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Згідно з прикметами, зріст загиблого 170-175 см, статура середня, був одягнений у сірі джинси, синю куртку, чорні кросівки «Найк» з білою смугою.
Поки правоохоронці поки не встановили особу чоловіка і те, за яких обставин він загинув.
Місцевий
Найімовірніше, це пояснювальна записка від батьків до школи.
"Мій син, Гончар Ярослав, був відсутній у школі через те, що у нього були соплі і кашель. Можливість взяти довідку буде через тиждень", - свідчить підпис.
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