Особу його не встановлено

В Одесі виявили підлозі розкладений труп невідомого чоловіка, а при ньому записку

Про моторошну знахідку повідомляє видання " Думська ", в понеділок, 13 Вересня.

За даними джерел в поліції, тіло належало чоловікові середніх років, повідомляє «Думський«. Його знайшли вчора

В Одесі на території шкільного аеродрому поруч з АЗС "Sunoil" на вулиці Інглезі було знайдено тіло чоловіка середніх років.

Згідно з прикметами, зріст загиблого 170-175 см, статура середня, був одягнений у сірі джинси, синю куртку, чорні кросівки «Найк» з білою смугою.

Поки правоохоронці поки не встановили особу чоловіка і те, за яких обставин він загинув.

Місцевий Telegram-канали опублікували фото знайдених останків, а також повідомили, що при чоловікові була записка.

Найімовірніше, це пояснювальна записка від батьків до школи.

"Мій син, Гончар Ярослав, був відсутній у школі через те, що у нього були соплі і кашель. Можливість взяти довідку буде через тиждень", - свідчить підпис.

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