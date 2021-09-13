Озвірілий чоловік запустив сміттєвий бак в жінку, а потім побив її

Це сталося в ході вуличного конфлікту на вихідних в Одесі. Очевидці встигли зняти те, що відбувається на відео і виклали його в мережу. Про це повідомляє в Telegram-канал "Х. Одеса", пише Politeka.net (щоб дивитися кадри, проскролльте до кінця сторінки).

"Озвірілий мужик запустив в подругу смітником, а після нокаутував, причини невідомі», - прокоментували автори каналу.

Відео починається з того, що чоловік тримає в руках важку урну, а потім кидає її в дівчину.

Після удару вона кинулася з пляшкою на кривдника, зав'язалася бійка. Після цього дівчина лежить вже на асфальті.

Неадеквата вигнали небайдужі люди. Причина конфлікту залишилася невідомою.

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