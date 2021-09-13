Їзда у звичайній Одеській маршрутці-серйозне випробування

Не знаєш, чи доїдеш до зупинки в порядку або ж щось трапиться по дорозі.

Так, в передмісті Одеси маршрутка з пасажирами злетіла в кювет і ледь не перекинулася. НП сталася на вихідних на Окружній дорозі в районі аквапарку. Про це повідомили очевидці в телеграм-канал "Одеса-Інфо" і показали кадри з місця, пише Politeka.net.

За їх словами, водій № 72 маршрутки хотів об'їхати пробку по узбіччю, але ідея виявилася невдалою.

Транспорт злетів з дороги і ледь не перекинувся.

Пасажирам довелося виштовхувати маршрутку на дорогу.

На щастя, ніхто серйозно не постраждав.

Нагадаємо, що вже цього тижня в Одесі проїзд у міських маршрутках подорожчає на третину.

З 15 вересня цього року вартість проїзду в громадському транспорті збільшиться з 7 до 10 гривень.

Останній раз ціну за проїзд в одеських маршрутках піднімали з п'яти до семи гривень у січні 2018 року.

Нагадаємо, що Одеська маршрутка розвалилася на ходу, колесо потрапило у вікно, кадри

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