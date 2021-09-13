В Одеській області спостерігали пиловий вихор, який кружляв над землею
Очевидці встигли зайняти атмосферне явище на відео і виклали його в мережу. Про це повідомляє Telegram-канал «Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб дивитися відео, проскролльте до кінця сторінки)
Піщаний вихор, які ще називають "пиловий диявол", виник у неділю, 12 вересня, в селі Кремидівка, що всього в 34 км від Одеси.
На відео видно, що пиловий стовп кружляв над полем.
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Користувачі мережі миттєво кинулися обговорювати природне явище, яке вже стало звичним для Одеської області.
"Ось це дунув",
"Здається, що скоро і великі вихори підтягнуться",
"Це знамення",
"Під Одесою вітряно",
"Клімат змінюється",
"Цікаво, людину таку зможе підняти на пару метрів?",
"А де лісопосадки, все повирубували, тепер отримуємо , що заслужили, а далі гірше буде...",- висловилися в мережі.
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