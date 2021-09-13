В Одеській області спостерігали пиловий вихор, який кружляв над землею

Очевидці встигли зайняти атмосферне явище на відео і виклали його в мережу. Про це повідомляє Telegram-канал «Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб дивитися відео, проскролльте до кінця сторінки)

Піщаний вихор, які ще називають "пиловий диявол", виник у неділю, 12 вересня, в селі Кремидівка, що всього в 34 км від Одеси.

На відео видно, що пиловий стовп кружляв над полем.

Користувачі мережі миттєво кинулися обговорювати природне явище, яке вже стало звичним для Одеської області.

"Ось це дунув",

"Здається, що скоро і великі вихори підтягнуться",

"Це знамення",

"Під Одесою вітряно",

"Клімат змінюється",

"Цікаво, людину таку зможе підняти на пару метрів?",

"А де лісопосадки, все повирубували, тепер отримуємо , що заслужили, а далі гірше буде...",- висловилися в мережі.

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