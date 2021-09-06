Как отразится глобальное потепление на Одесском регионе

Зимы в Одессе может уже не быть из-за глобального потепления и изменений климата

Ученые предполагают, что через каких-то 30 лет Одесский регион окажется в погодных условия Турции, пишет местный сайт Первый городской.

По данным Укргидрометцентра, ежегодно продолжительность лета увеличивается на 10-15 дней, а период холодов сокращается.

В тоже время, как сообщили экологи, увечилось количество аномальных «сюрпризов» от природы.

«Например, смерчи. Они у нас не такими были частыми явлениями. Но сейчас мы их часто наблюдаем на земле и в море. Это не свойственно для нашей области, и такие погодные явления будут увеличиваться. Также увеличится количество засух и наводнений», — говорят они.

Также повысилась среднегодовая температура планеты на один градус, а показатели в Украине вообще достигли отметки 1,5.

Ученые отметили, что через 30 лет украинские земли, «переедут» в новые климатические зоны.

«Это безумно опасно. Сглаживание температур между полюсом и экватором грозит разрушению биосферы как таковой», - считают экологи.

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