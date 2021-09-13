В Одесской области наблюдали пылевой вихрь, который кружил над землей

Очевидцы успели занять атмосферное явление на видео и выложили его в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал «Х. Одесса", передает Politeka.net (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы)

Песчаный вихрь, которые еще называют «пылевой дьявол», возник в воскресенье, 12 сентября, в селе Кремидовка, что всего в 34 км от Одессы.

На видео видно, что пылевой столб кружил над полем.

Пользователи сети мгновенно бросились обсуждать природное явление, которое уже стало привычным для Одесской области.

"Вот это дунул",

"Кажется, что скоро и большие вихри подтянутся",

"Это знамение",

"Под Одессой ветрено однако",

"Климат меняется",

"Интересно, человека такой сможет поднять на пару метров?",

"А где лесопосадки, все повырубывали, теперь получаем , что заслужили , а дальше хуже будет...", - высказались в сети.

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