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Адже погода в найближчі кілька днів обіцяє бути по-справжньому теплою і сонячною. Але вже до кінця тижня в Одесу прийде циклон, який принесе дощі і штормовий вітер, пише Politeka.net.

На найближчі дні можна забути про верхній одяг -т емпература повітря в Одесі буде достатньою високою. Температура води в морі стабільна - 19 градусів тепла.

У понеділок, 13 вересня, день в Одесі буде теплим і ясним. Хмари з'являться на небі тільки ввечері.

Вітер північно-західний, 5-10 метрів в секунду. Температура вранці складе +15 +17 °градусів, вдень злетить до + 26.

У вівторок, 14 вересня тенденція до потепління збережеться в місті, і температура повітря також підніметься на кілька градусів. Вдень буде + 27 +28, вночі+17 + 18 градусів. Опадів чекати не варто.

У середу, 15 вересня, хмарна погода займе своє місце в Одесі. Хмари закриють небо на весь день, прояснень спостерігатися не буде.

Вітер північний, 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів, вдень буде близько + 22...+27.

Четвер обіцяє бути похмурим, а в п'ятницю синоптики прогнозують невеликі дощі. Вітер змінних напрямків, 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі опуститься до + 11...+16 градусів, але вдень буде як і раніше тепло +20 ... +25.​​

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