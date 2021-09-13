Ті, хто не встиг поніжитися на пляжі влітку, зможуть зробити це зараз
Адже погода в найближчі кілька днів обіцяє бути по-справжньому теплою і сонячною. Але вже до кінця тижня в Одесу прийде циклон, який принесе дощі і штормовий вітер, пише Politeka.net.
На найближчі дні можна забути про верхній одяг -т емпература повітря в Одесі буде достатньою високою. Температура води в морі стабільна - 19 градусів тепла.
У понеділок, 13 вересня, день в Одесі буде теплим і ясним. Хмари з'являться на небі тільки ввечері.
Біда у Пугачової, зірку забрали з похорону близького друга в жалюгідному стані: "Галкін взяв за руку і..."
Біда трапилася у зірки "Орла і Решки" Андраде, красуня показала травму: "Я називаю це..."
Мішель Андраде з партнером-зіркою "Орел і Решка" вразили видом на спільних кадрах: "Ось це позування!"
Потужний вибух струсонув Донецьк, видно стовп чорного диму: перші подробиці і кадри з місця НП
Ектор Хіменес-Браво, попрощавшись, покинув Україну: "Я дуже-дуже втомився"
Вітер північно-західний, 5-10 метрів в секунду. Температура вранці складе +15 +17 °градусів, вдень злетить до + 26.
У вівторок, 14 вересня тенденція до потепління збережеться в місті, і температура повітря також підніметься на кілька градусів. Вдень буде + 27 +28, вночі+17 + 18 градусів. Опадів чекати не варто.
У середу, 15 вересня, хмарна погода займе своє місце в Одесі. Хмари закриють небо на весь день, прояснень спостерігатися не буде.
Вітер північний, 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів, вдень буде близько + 22...+27.
Четвер обіцяє бути похмурим, а в п'ятницю синоптики прогнозують невеликі дощі. Вітер змінних напрямків, 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі опуститься до + 11...+16 градусів, але вдень буде як і раніше тепло +20 ... +25.
Нагадаємо, що погода в Одесі остаточно зіпсується, очікується холод з Арктики: синоптики видали прогноз
Ще Politeka писала, що холодна осінь увірвалася в Одесу: синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання
Також Politeka повідомляла, в Одесі оголосили штормове попередження