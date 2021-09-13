Те, кто не успел понежиться на пляже летом, смогут сделать это сейчас
Ведь погода в ближайшие несколько дней обещает быть по-настоящему теплой и солнечной. Но уже к концу недели в Одессу придет циклон, который принесет дожди и штормовой ветер, пишет Politeka.net.
На ближайшие дни можно забыть про верхнюю одежду — температура воздуха в Одессе будет достаточной высокой. Температура воды в море стабильна – 19 градусов тепла.
В понедельник, 13 сентября, день в Одессе будет тёплым и ясным. Тучи появятся на небе только вечером.
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Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура утром составит +15+17 °градусов, днем взлетит до +26.
Во вторник, 14 сентября тенденция к потеплению сохранится в городе, и температура воздуха также поднимется на несколько градусов. Днем будет +27+28, ночью +17+18 градусов. Осадков ждать не стоит.
В среду, 15 сентября, облачная погода займёт своё место в Одессе. Тучи закроют небо на весь день, прояснений наблюдаться не будет.
Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов, днем будет около +22...+27.
Четверг обещает быть пасмурным, а в пятницу синоптики прогнозируют небольшие дожди. Ветер сменных направлений, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +11…+16 градусов, но днем будет по-прежнему тепло +20…+25.
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