В Одеській області школяр потрапив до реанімації після укусу комахи
У Чорноморську 12-річного хлопчика вкусив кліщ і після цього дитину паралізувало. Хлопця госпіталізували у важкому стані в лікарню. На його лікування збирають гроші серед небайдужих.
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"Учень сьомого класу Олександрівської ЗОШ Чорноморська через укус кліща перебуває у важкому стані. Знімають набряк мозку. Хлопчика паралізувало. Лікарі налаштовують, що лікування буде важким і тривалим", - каже знайома постраждалого Ганна Гуменна.
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