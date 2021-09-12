На його лікування збирають гроші

В Одеській області школяр потрапив до реанімації після укусу комахи

У Чорноморську 12-річного хлопчика вкусив кліщ і після цього дитину паралізувало. Хлопця госпіталізували у важкому стані в лікарню. На його лікування збирають гроші серед небайдужих.

Як повідомляють одеські ЗМІ , лікарі діагностували у хлопчика менінгоенцефаліт, тобто запалення головного мозку, який часто викликає вірус кліщового енцефаліту.

"Учень сьомого класу Олександрівської ЗОШ Чорноморська через укус кліща перебуває у важкому стані. Знімають набряк мозку. Хлопчика паралізувало. Лікарі налаштовують, що лікування буде важким і тривалим", - каже знайома постраждалого Ганна Гуменна.

У сім'ї критично не вистачає коштів на лікуванні підлітка, який, до всього іншого, 2 роки тому залишився сиротою, у нього померла мама.

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