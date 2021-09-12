В Одесской области школьник попал в реанимацию после укуса насекомого
В Черноморске 12-летнего мальчика укусил клещ и после этого ребенка парализовало. Парня госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. На его лечение собирают деньги среди неравнодушных.
Как сообщают одесские
"Ученик седьмого класса Александровской СОШ Черноморска из-за укуса клеща находится в тяжелом состоянии. Снимают отек мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение будет тяжелым и длительным", – говорит знакомая пострадавшего Анна Гуменная.
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