На его лечение собирают деньги

В Одесской области школьник попал в реанимацию после укуса насекомого

В Черноморске 12-летнего мальчика укусил клещ и после этого ребенка парализовало. Парня госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. На его лечение собирают деньги среди неравнодушных.

Как сообщают одесские СМИ , врачи диагностировали у мальчика менингоэнцефалист, то есть воспаление головного мозга, который часто вызывает вирус клещевого энцефалита.

"Ученик седьмого класса Александровской СОШ Черноморска из-за укуса клеща находится в тяжелом состоянии. Снимают отек мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение будет тяжелым и длительным", – говорит знакомая пострадавшего Анна Гуменная.

В семье критически не хватает средств на лечении подростка, который, ко всему прочему, 2 года назад остался сиротой, у него умерла мама.

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