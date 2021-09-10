В Одеській області активізувалася банда, яка викрадала автомобілі, а потім вимагала гроші за їх повернення

Деяких членів злочинного угруповання вже затримали поліцейські, повідомляє прес-служба регіонального ГУНП .

У поліцію звернувся 30-річний житель Балти, у якого невідомі вимагали 3 тис.доларів за повернення раніше викраденого автомобіля. У разі відмови шантажисти попередили свою жертву, що йому загрожує розправа.

Поліцейські встановили особи здирників. Ними виявилися раніше судимі люди від 30 до 45 років, які впливають на кримінальну ситуацію в районі.

Копи організували спецоперацію, в результаті якої затримали зловмисників і вилучили у них гроші та інші речові докази.

Раніше ми писали, в Одесі водія швидкої допомоги побили битою

Напад стався напередодні на території підстанції швидкої допомоги у Валіховському провулку.

Молодий хлопець з бейсбольною битою в руці атакував 60-річного чоловіка. Він наніс йому тілесні ушкодження, а також пошкодив автомобіль. Після цього зник.

Поліцейські по гарячих слідах оперативно відшукали»бейсболіста". Ним виявився 20-річний студент.

Нагадаємо, що 17-річний хлопець приїхав до Одеси заради грабежів, але йому не пощастило: ганебні кадри

Як повідомляла Politeka, небезпечна злодійка завелася на вокзалі, обдирає до нитки: "нібито чекає поїзда"

Також Politeka писала, що гастролер з НіколаЄва влаштував нальоти в Одесі: "п'ять пограбувань за короткий термін"