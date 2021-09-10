В Одеській області активізувалася банда, яка викрадала автомобілі, а потім вимагала гроші за їх повернення
Деяких членів злочинного угруповання вже затримали поліцейські, повідомляє прес-служба регіонального
У поліцію звернувся 30-річний житель Балти, у якого невідомі вимагали 3 тис.доларів за повернення раніше викраденого автомобіля. У разі відмови шантажисти попередили свою жертву, що йому загрожує розправа.
Поліцейські встановили особи здирників. Ними виявилися раніше судимі люди від 30 до 45 років, які впливають на кримінальну ситуацію в районі.
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Копи організували спецоперацію, в результаті якої затримали зловмисників і вилучили у них гроші та інші речові докази.
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