На вихідних в Одесі різко потеплішає
Справжнім літнім прогнозом жителів порадували в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net.
Синоптики прогнозують, що субота буде по-літньому спекотною і сонячною, а в неділю температура повітря буде ще вище.
11 вересня протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Без опадів.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Ольга Сумська з гордістю показала Борисюка у ванній на всю країну: "Ні до чого причепитися"
Полум'я охопило авто при виїзді із заправки: відео НП під Одесою
Нікітюк у напівпрозорій білизні засвітила ідеальну фігуру: "Хвилинка самомилування"
Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці й судді "Майстер Шеф": "Боже мій..."
Вдень температура очікується на рівні + 26 градусів, вночі буде прохолодніше + 14° градусів, вітер південно-східний – 9 метрів в секунду. Імовірність опадів 10%.
По Одеській області синоптики обіцяють хмарну погоду з дуже низькою ймовірністю опадів.
Вдень температура коливатиметься в межах + 22...+26 градусів, вночі опуститься до +13 ... +15 градусів.
У неділю, 12 вересня, денна температура досягне +27 градусів, нічна опуститься до +13, Вітер східний – 7 метрів в секунду. Імовірність опадів 20%.
Вода Чорного моря буде теплою + 22 градуси.
Нагадаємо, що погода в Одесі остаточно зіпсується, очікується холод з Арктики: синоптики видали прогноз
Ще Politeka писала, що холодна осінь увірвалася в Одесу: синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання
Також Politeka повідомляла, в Одесі оголосили штормове попередження