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На вихідних в Одесі різко потеплішає

Справжнім літнім прогнозом жителів порадували в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net.

Синоптики прогнозують, що субота буде по-літньому спекотною і сонячною, а в неділю температура повітря буде ще вище.

11 вересня протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Без опадів.

Вдень температура очікується на рівні + 26 градусів, вночі буде прохолодніше + 14° градусів, вітер південно-східний – 9 метрів в секунду. Імовірність опадів 10%.

По Одеській області синоптики обіцяють хмарну погоду з дуже низькою ймовірністю опадів.

Вдень температура коливатиметься в межах + 22...+26 градусів, вночі опуститься до +13 ... +15 градусів.

У неділю, 12 вересня, денна температура досягне +27 градусів, нічна опуститься до +13, Вітер східний – 7 метрів в секунду. Імовірність опадів 20%.

Вода Чорного моря буде теплою + 22 градуси.

Нагадаємо, що погода в Одесі остаточно зіпсується, очікується холод з Арктики: синоптики видали прогноз

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