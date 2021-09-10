Можно идти на пляж

На выходных в Одессе резко потеплеет

Настоящим летним прогнозом жителей порадовали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Синоптики прогнозируют, что суббота будет по-летнему жаркой и солнечной, а в воскресенье температура воздуха будет еще выше.

11 сентября на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков.

Днем температура ожидается на уровне +26 градусов, ночью будет попрохладнее + 14° градусов, ветер юго-восточный – 9 метров в секунду. Вероятность осадков 10%.

По Одесской области синоптики обещают облачную погоду с очень низкой вероятностью осадков.

Днем температура будет колебаться в пределах +22…+26 градусов, ночью опустится до +13…+15 градусов.

В воскресенье, 12 сентября, дневная температура достигнет взлетит до +27 градусов, ночная опустится до +13, ветер восточный – 7 метров в секунду. Вероятность осадков 20%.

Вода Черного моря будет теплой +22 градуса.

Напомним, что погода в Одессе окончательно испортится, ожидается холод из Арктики: синоптики выдали прогноз

Еще Politeka писала, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания

Также Politeka сообщала, в Одессе объявили штормовое предупреждение