На выходных в Одессе резко потеплеет
Настоящим летним прогнозом жителей порадовали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Синоптики прогнозируют, что суббота будет по-летнему жаркой и солнечной, а в воскресенье температура воздуха будет еще выше.
11 сентября на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков.
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Днем температура ожидается на уровне +26 градусов, ночью будет попрохладнее + 14° градусов, ветер юго-восточный – 9 метров в секунду. Вероятность осадков 10%.
По Одесской области синоптики обещают облачную погоду с очень низкой вероятностью осадков.
Днем температура будет колебаться в пределах +22…+26 градусов, ночью опустится до +13…+15 градусов.
В воскресенье, 12 сентября, дневная температура достигнет взлетит до +27 градусов, ночная опустится до +13, ветер восточный – 7 метров в секунду. Вероятность осадков 20%.
Вода Черного моря будет теплой +22 градуса.
Напомним, что погода в Одессе окончательно испортится, ожидается холод из Арктики: синоптики выдали прогноз
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