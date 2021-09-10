В Одесі наробила шуму історія про те, що батьки по черзі били малюка на вулиці і в ліфті житлового масиву «Райдужний»
Відео з камер зовнішнього спостереження з'явилося днями і швидко поширилося по мережі.
На кадрах видно, як чоловік взявся виховувати маленьку дитину і з силою б'є хлопчика, поки той плаче. Мати в цей час спостерігала за тим, що відбувається і не втручалася.
Коли сім'я опинилася в ліфті за побиття хлопчика взялася вона. Малюк не намагався чинити опір і лише плакав.
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Поліцейські почали розслідування і притягнули до відповідальності неадекватну сімейку.
Як розповіла керівник Одеського відділу комунікації ГУНП любов Гордієвська, порушниками виявилися 25-річна мати хлопчика та її 30-річний співмешканець. Вони пояснили свою поведінку бажанням покарати неслухняну дитину.
Стосовно обох дорослих складено протоколи за ч.1 ст. 173-2 кодексу України про адміністративні порушення.
На НП відреагувала і керівник служби у справах дітей Юлія Нікандрова.
"Відео з житлового масиву "Райдужний", де батьки явно застосовували фізичну силу щодо дитини (простою мовою – били з розмахом), я переслала колегам зі служби у справах дітей Таїровської ОТГ... Як можна лупити з усієї дурі дитини двох років, мені досі неясно", - обурила вона.
Нагадаємо, що з горе-батьки кинули півторарічну дитину на пляжі в Одесі: "мати пішла купатися, а батько відійшов".
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