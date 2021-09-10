В Одессе наделала шума история о том, что родители поочередно избивали малыша на улице и в лифте жилмассива «Радужный»

Видео с камер наружного наблюдения появилось на днях и молниеносно распространилось по сети.

На кадрах видно, как мужчина взялся воспитывать маленького ребенка и с силой бьет мальчика, пока тот плачет. Мать в это время наблюдала за происходящим и не вмешивалась.

Когда семья оказалась в лифте за избиение мальчика взялась она. Малыш не пытался сопротивляться и лишь плакал.

Полицейские начали расследование и привлекли к ответственности неадекватную семейку.

Как рассказала руководитель одесского отдела коммуникации ГУНП Любовь Гордиевская, нарушителями оказались 25-летняя мать мальчика и ее 30-летний сожитель. Они объяснили свое поведение желанием наказать непослушного ребенка.

В отношении обоих взрослых составлены протоколы по ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных нарушениях.

На ЧП отреагировала и руководитель Службы по делам детей Юлия Никандрова.

"Видео по жилмассиву "Радужный", где родители явно применяли физическую силу в отношении ребенка (простым языком – били с размахом), я переслала коллегам со службы по делам детей Таировской ОТГ... Как можно лупить со всей дури ребенка двух лет, мне до сих пор неясно", – возмутила она.

Напомним, что с горе-родители бросили полуторагодовалого ребенка на пляже в Одессе: "мать пошла купаться, а отец отошел".

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