На тлі підняття цін у маршрутках в Одесі планують збільшити тариф на проїзд у трамваях і тролейбусах

В Одесі оголосили про те, що вартість проїзду в одеських маршрутках буде підвищена з 7 до 10 гривень з 15 Вересня. Інформацію підтвердили в мерії. Крім того, відповідні оголошення розклеєні в салонах маршруток.

Але також стало відомо, що слідом за маршрутками в Одесі можуть підвищитися вартість проїзду і в міському електротранспорті. Про це повідомив заступник мера Сергій Тетюхін, пишуть місцеві ЗМІ .

Ціну наступного місяця планують підняти до 8 гривень. Оплачений за безготівковим розрахунком - 7 гривень, але такий спосіб оплати ще не впровадили.

Тетюхін порівняв Одесу з Львовим, де проїзд в електротранспорті становить вже 10 гривень.

Щоправда, це рішення ще має затвердити виконком.

Зазначимо, що останній раз вартість проїзду в електротранспорті піднімали в 2018 році – з 3 до 5 гривень.

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