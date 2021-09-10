На фоне поднятия цен в маршрутках в Одессе планируют увеличить тариф на проезд в трамваях и троллейбусах
В Одессе объявили о том, что стоимость проезда в одесских маршрутках будет повышена с 7 до 10 гривен с 15 сентября. Информацию подтвердили в мэрии. Кроме того, соответствующие объявления расклеены в салонах маршруток.
Но также стало известно, что вслед за маршрутками в Одессе могут повыситься стоимость проезда и в городском электротранспорте. Об этом сообщил заместитель мэра Сергей Тетюхин, пишут местные
Цену в следующем месяце планируют поднять до 8 гривен. Оплаченный по безналичному расчету – 7 гривен, но такой способ оплаты еще не внедрили.
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Тетюхин сравнил Одессу со Львовым, где проезд в электротранспорте составляет уже 10 гривен.
Правда, это решение еще должен утвердить исполком.
Отметим, что последний раз стоимость проезда в электротранспорте поднимали в 2018 году – с 3 до 5 гривен.
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