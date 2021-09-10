Сума збитків на 150 тисяч гривень

Заступник директора школи в Одеській області привласнила майно навчального закладу

64-річна жінка привласнила собі запаси антисептика, які придбали на потреби школи. Про це повідомляється на сайті Нацполіції регіону, передає Politeka.net.

Будучи матеріально відповідальною особою, заступник директора школи забрала собі запаси дезінфектора на суму близько 150 тисяч гривень.

Однак перепродати чи інакше розпорядитися антисептиком Літня жінка не встигла. Так що діти і вчителі не залишаться без санітарного засобу, а підозрюваній загрожує від штрафу до чотирьох років позбавлення волі.

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Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, як мінімум на найближчий тиждень всі регіони України залишаться в» зеленій зоні", а Школи в Одеській області продовжать роботу в звичайному режимі.

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