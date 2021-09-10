Сумма убытков на 150 тысяч гривен

Замдиректора школы в Одесской области присвоила имущество учебного заведения

64-летняя женщина присвоила себе запасы антисептика, которые приобрели на нужды школы. Об этом сообщается на сайте Нацполиции региона, передает Politeka.net.

Будучи материально ответственным лицом, замдиректора школы забрала себе запасы дезинфектора на сумму порядка 150 тысяч гривен.

Однако перепродать или иначе распорядиться антисептиком пожилая женщина не успела. Так что дети и учителя не останутся без санитарного средства, а подозреваемой грозит от штрафа до четырех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что переход школ на дистанционное обучение в Одессе временно отложили

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, как минимум на ближайшую неделю все регионы Украины останутся в «зеленой зоне», а школы в Одесской области продолжат работу в обычном режиме.

Напомним, что одесским школьникам раздадут по тысяче гривен: кто сможет рассчитывать на деньги

Как сообщала Politeka, в Минздраве сообщили, в каких случаях школьников переведут на дистанционку: три сценария

Также Politeka писала, что родители пожаловались на дорогое питание в школах Одессы: "Ничего нового в меню не появляется"