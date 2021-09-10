Як будуть вчиться діти?

Перехід шкіл на дистанційне навчання в Одесі тимчасово відклали

Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, як мінімум на найближчий тиждень всі регіони України залишаться в "зеленій зоні", а школи в Одеській області продовжать роботу в звичайному режимі.

Глава МОЗ запевнив, що масовий перехід шкіл на дистанційне навчання поки не загрожує.

"Через тиждень набудуть чинності зміни в постанові Кабміну, які дозволять працювати установам, в яких 80% працівників отримали хоча б одну дозу вакцини. Поки необхідно зробити дві дози", - заявив Ляшко.

Однак якщо епідеміологічна ситуація погіршуватиметься – деяким школам доведеться перейти на дистанційне навчання. Йдеться про навчальні заклади, де вакциновано від коронавірусу менше 80% педагогів.

Нагадаємо, що одеським школярам роздадуть по тисячі гривень: хто зможе розраховувати на гроші

Як повідомляла Politeka, у МОЗ повідомили, в яких випадках школярів переведуть на дистанційку: три сценарії

Також Politeka писала, що батьки поскаржилися на дороге харчування в школах Одеси: "нічого нового в меню не з'являється"