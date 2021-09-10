Переход школ на дистанционное обучение в Одессе временно отложили

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, как минимум на ближайшую неделю все регионы Украины останутся в «зеленой зоне», а школы в Одесской области продолжат работу в обычном режиме.

Глава минздрава заверил, что массовый переход школ на дистанционное обучение пока не грозит.

«Через неделю вступят в силу изменения в постановлении Кабмина, которые позволят работать учреждениям, в которых 80% работников получили хотя бы одну дозу вакцины. Пока необходимо сделать две дозы», — заявил Ляшко.

Однако если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться – некоторым школам придется перейти на дистанционное обучение. Речь идет об учебных заведениях, где вакцинированы от коронавируса меньше 80% педагогов.

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