Про постраждалих нічого не відомо

Пожежа знищила автомобіль поруч з автозаправною станцією

НП сталася на виїзді із заправки в Дофінівці. Відео поширили по мережі очевидці, передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, скролльте сторінку до кінця)

За словами свідків того, що сталося, спочатку загорівся капот автомобіля, але оскільки його не встигли загасити, полум'я поширилося на всю машину.

За непідтвердженою інформацією, в автомобілі рвонув газ.

Очевидці також кажуть, що працівники заправки спробували загасити вогонь самостійно, але полум'я дуже швидко розгорілося.

Тепер машину вже не врятувати.

Про постраждалих інформації немає.

Раніше ми писали, в одеській Аркадії сталася пожежа в підземному паркінгу.

Парковку сильно задимило, місцеві жителі побачили полум'я, яке капає разом з розплавленою гумою з проводів. Пожежники в цей момент були поруч, тому загоряння швидко ліквідували.

Нагадаємо, що полум'я охопило магазин, знищено приміщення: кадри з місця НП

Ще Politeka писала, що на пляжі в Одесі спалахнув елітний готель, все в диму: кадри з місця пожежі

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа на Одещині затягнулася на 11 годину: кадри НП