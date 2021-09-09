О пострадавших ничего не известно

Пожар уничтожил автомобиль рядом с автозаправочной станцией

ЧП произошло на выезде из заправки в Дофиновке. Видео распространили по сети очевидцы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, скролльте страницу до конца)

По словам свидетелей случившегося, сначала загорелся капот автомобиля, но поскольку его не успели потушить, пламя распространилось на всю машину.

По неподтвержденной информации, в автомобиле рванул газ.

Очевидцы также говорят, что работники заправки попытались потушить огонь самостоятельно, но пламя очень быстро разгорелось.

Теперь машину уже не спасти.

Про пострадавших информации не имеется.

Ранее мы писали, в одесской Аркадии случился пожар в подземном паркинге.

Парковку сильно задымило, местные жители увидели пламя, которое капает вместе с расплавленной резиной из проводов. Пожарные в этот момент были рядом, поэтому возгорание быстро ликвидировали.

Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП

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