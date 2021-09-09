Попросив сигарети і каву, а потім дістав пістолет

В Одесі на Молдаванці сталася спроба збройного пограбування кіоску

Про розбійний напад на вулиці Розумовській розповіли в поліції, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінці до кінця)

Спочатку чоловік підійшов до віконця і попросив у продавщиці пачку сигарет і кави. Поки жінка готувала напій, він просунув у віконце пістолет і наказав віддати виручку.

Коли ж зрозумів, що грошей в касі немає, втік, так не здійснивши задумане.

Власник торгової точки звернувся в поліцію. Через пару днів копи встановили і затримали нападника. Ним виявився 35-річний чоловік, при ньому між іншим знайшли і передбачуване знаряддя злочину.

Тепер грабіжникові загрожує від 3 до 7 років ув'язнення за розбій.

Раніше ми повідомляли, невідомий чоловік спробував пограбувати касу кафе швидкого харчування "МакДональдс", який розташований на проспекті Шевченка.

Злоумисник в масці дістав щось схоже на пістолет, проте реакція касира і її дії вберегли кафе від грабежу. Негідник зник.

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