В Одессе на Молдаванке произошла попытка вооруженного ограбления киоска
О разбойном нападении на улице Разумовской рассказали в полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте странице до конца)
Сначала мужчина подошел к окошку и попросил у продавщицы пачку сигарет и кофе. Пока женщина готовила напиток, он просунул в окошко пистолет и приказал отдать выручку.
Когда же понял, что денег в кассе нет, сбежал, так не осуществив задуманное.
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Владелец торговой точки обратился в полицию. Спустя пару дней копы установили и задержали нападавшего. Им оказался 35-летний мужчина, при нем между прочим нашли и предполагаемое орудие преступления.
Теперь грабителю-неудачнику грозит от 3 до 7 лет заключения за разбой.
Ранее мы сообщали, неизвестный мужчина попытался ограбить кассу кафе быстрого питания «МакДональдс», который расположен на проспекте Шевченко.
Злоумышленник в маске достал что-то похожее на пистолет, однако реакция кассира и ее действия уберегли кафе от грабежа. Негодяй скрылся.
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