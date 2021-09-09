Попросил сигареты и кофе, а потом достал пистолет

В Одессе на Молдаванке произошла попытка вооруженного ограбления киоска

О разбойном нападении на улице Разумовской рассказали в полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте странице до конца)

Сначала мужчина подошел к окошку и попросил у продавщицы пачку сигарет и кофе. Пока женщина готовила напиток, он просунул в окошко пистолет и приказал отдать выручку.

Когда же понял, что денег в кассе нет, сбежал, так не осуществив задуманное.

Владелец торговой точки обратился в полицию. Спустя пару дней копы установили и задержали нападавшего. Им оказался 35-летний мужчина, при нем между прочим нашли и предполагаемое орудие преступления.

Теперь грабителю-неудачнику грозит от 3 до 7 лет заключения за разбой.

Ранее мы сообщали, неизвестный мужчина попытался ограбить кассу кафе быстрого питания «МакДональдс», который расположен на проспекте Шевченко.

Злоумышленник в маске достал что-то похожее на пистолет, однако реакция кассира и ее действия уберегли кафе от грабежа. Негодяй скрылся.

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