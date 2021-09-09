Батьки обурило підняття цін на харчування в школі
З початку навчального року в шкільному харчуванні з'явилися безлактозні і безглютенові сніданки. Правда, і ціна харчування в день збільшується. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса як вона є», передає Politeka.net.
"Аналогічним чином виростає і ціна харчування в дитячих садках. Правда, нічого нового в меню не з'являється. Просто тому що», - наголошується в публікації.
Подорожчання харчування в школах і дитсадках обурило одеситів.
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"Як вони набридли зі своїми підвищеннями",
"Хто б сумнівався, що у нас в країні все тільки піднімається! Крім зарплати...!!!»,
"Глютен, черговий закидон»,
"Є діти яким це не можна. Чому вони не можуть повноцінно їсти в школі??»,
"Така їжа і не може коштувати дешево", - пишуть в мережі.
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Батькам, чиї діти не переносять лактозу і глютен, тепер переживати за харчування дитини в стінках школи не варто.
Так, з 7 вересня в школах з'явилося безглютенове і безлактозне меню.
Вартість сніданку становить 70 гривень, він оплачується з міського бюджету.
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