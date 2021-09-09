Наступного тижня проїзд в одеських маршрутках подорожчає до 10 гривень, при цьому якість транспорту залишає бажати кращого
Так, у маршрутки №220 під час руху відвалилося колесо. Це сталося 9 вересня в Совіньйоні, повідомляє телеграм-канал " Одеса-Інфо", передає Politeka.net.
За словами очевидців, колесо відлетіло в той момент, коли маршрутка здійснювала поворот. Воно вдарилося в бордюр, відскочило від нього і влетіло у вікно маршрутки.
На щастя, пасажири не постраждали.
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У коментарях одесити відзначають, що маршрутки старі, працюють в місті по 10-15 років і метал на них дуже зносився, що призводить до частих аварій на дорогах.
"Явно не за такий сервіс ми повинні платити 10 грн»,
"Ці катафалки давним давно потрібно прибрати з дороги і почати розвивати громадський транспорт",
"Ось за що платити 10 гривень?"- обурюються люди.
"А якби в людину потрапило, то було б летально",
"Тут не в 10 грн мова-тут безпека людей важлива! Маршрутки всі без винятку пора відправити на звалище! Вони не відповідають жодним нормам", - обурюються одесити.
Нагадаємо, що проїзд у маршрутках Одеси подорожчає з 15 Вересня: скільки доведеться заплатити за поїздку.
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