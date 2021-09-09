В одеській Аркадії спалахнули відразу дві пожежі

Про події повідомляють очевидці в місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця)

Спочатку загорілася квартира на 15 поверсі житлового комплексу "Пальміра" на вулиці Генуезькій, 5.

Пожежники вмить приїхали на загоряння, проте загасити його виявилося не дуже просто.

Дістатися до квартири на 15 поверсі за допомогою пожежної техніки було неможливо, тому рятувальники використовували систему пожежогасіння, встановлену всередині будівлі.

У квартирі було сильне задимлення, проте відкритого вогню не спостерігалося. Власника житла в момент пожежі в квартирі не було.

Потім сталася ще одна надзвичайна подія на території підземного паркування. Там загорілася проводка.

Паркінг сильно задимило, місцеві жителі побачили полум'я, яке капає разом з розплавленою гумою з проводів. Пожежники в цей момент були поруч, тому загоряння швидко ліквідували.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

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