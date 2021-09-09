В одесской Аркадии вспыхнули сразу два пожара

О происшествиях сообщают очевидцы в местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Сначала загорелась квартира на 15 этаже жилого комплекса "Пальмира" на улице Генуэзской, 5.

Пожарные вмиг приехали на возгорание, однако потушить его оказалось не очень просто.

Добраться до квартиры на 15 этаже при помощи пожарной техники было невозможно, поэтому спасатели использовали систему пожаротушения, установленную внутри здания.

В квартире было сильное задымление, однако открытого огня не наблюдалось. Владельца жилища в момент пожара в квартире не было.

Потом произошло еще одно чрезвычайное происшествие на территории подземной парковки. Там загорелась проводка.

Паркинг сильно задымило, местные жители увидели пламя, которое капает вместе с расплавленной резиной из проводов. Пожарные в этот момент были рядом, поэтому возгорание быстро ликвидировали.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП

Еще Politeka писала, что на пляже в Одессе вспыхнул элитный отель, все в дыму: кадры с места пожара

Также Politeka сообщала, масштабный пожар на Одесчине затянулся на 11 часов: кадры ЧП