Без жертв не обійшлося

Автобус з хасидами потрапив у страшну аварію на трасі Київ-Одеса

Про це повідомляє прес-служба МВБ України, передає Politeka.net.

Після святкування єврейського Нового року в Умані 13 паломників-хасидів поверталися додому.

Їх перевозили в аеропорт Бориспіль на мікроавтобусі Mercedes Sprinter.

О 4 годині ранку на 109 км траси Київ-Одеса біля села Чупира водій автобуса був несподівано засліплений зустрічним автомобілем.

«В результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, проте виконуючи маневр правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на інший бік дороги в поле», - розповіли в поліції.

Після аварії стало відомо про загиблого - це 45-річний громадянин Ізраїлю. Чоловік помер на місці від отриманих травм. Решта пасажирів не постраждали.

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