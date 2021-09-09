Без жертв не обошлось

Автобус с хасидами попал в страшную аварию на трассе Киев-Одесса

Об этом сообщает пресс-служба МВБ Украины, передает Politeka.net.

После празднования еврейского Нового года в Умани 13 паломников-хасидов возвращались домой.

Их перевозили в аэропорт Борисполь на микроавтобусе Mercedes Sprinter.

В 4 часа утра на 109 км трассы Киев-Одесса возле села Чупира водитель автобуса был неожиданно ослеплён встречным автомобилем.

«В результате этого он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле», - рассказали в полиции.

После аварии стало известно о погибшем – это 45-летний гражданин Израиля. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Остальные пассажиры не пострадали.

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