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За версією слідства, 24-річний Кирило Крамаренко зробив 12 пострілів з карабіна в повітря, чим порушив громадський порядок.
Подальшу долю "стрілка" вирішуватиме суд.
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Згідно із законодавством, йому може загрожувати до семи років позбавлення волі за статтю 296 ч. 2 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що під час святкування весілля особи кавказької національності перекрили дорогу і почали стріляти з автомата в небо прямо посеред вулиці біля РПЦ "Рів'єра".
У МВС повідомляли, серед гостей на весіллі були присутні, "кілька цікавих персонажів з російським громадянством і видом на проживання".
Спікер МВС Артем Шевченко навіть обіцяв, що вони будуть "витурені" з України.
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