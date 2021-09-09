Історія зі стріляниною на одному з весіль у передмісті Одеси отримала продовження

Днями прокуратура відправила до суду обвинувальний акт щодо гостя весілля, який стріляв біля ресторану, де проходило святкування. Подія сталася в липні цього року на перехресті дороги Одеса – Південне.

За версією слідства, 24-річний Кирило Крамаренко зробив 12 пострілів з карабіна в повітря, чим порушив громадський порядок.

Подальшу долю "стрілка" вирішуватиме суд.

Згідно із законодавством, йому може загрожувати до семи років позбавлення волі за статтю 296 ч. 2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що під час святкування весілля особи кавказької національності перекрили дорогу і почали стріляти з автомата в небо прямо посеред вулиці біля РПЦ "Рів'єра".

У МВС повідомляли, серед гостей на весіллі були присутні, "кілька цікавих персонажів з російським громадянством і видом на проживання".

Спікер МВС Артем Шевченко навіть обіцяв, що вони будуть "витурені" з України.

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