В сеть просочилось видео полицейской погони, которая якобы случилась в городе Рени Одесской области
Как утверждают авторы, посреди ночи полицейские гонялись за водителем на мопеде, стреляли в него из травматического оружия, а потом копы попали в ДТП. Они слетели в кювет и попросили о помощи местных, но запретили им снимать происходящее на видео.
Всё произошла 20 августа в городе Рени, пишет
По данным издания, в полиции уже отреагировали ситуацию и сообщили, что назначена служебная проверка.
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В полиции заверили, что назначили служебную проверку из-за заявления о погоне, которую устроили полицейские в Рени Измаильского района.
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