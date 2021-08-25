В сеть просочилось видео полицейской погони, которая якобы случилась в городе Рени Одесской области

Как утверждают авторы, посреди ночи полицейские гонялись за водителем на мопеде, стреляли в него из травматического оружия, а потом копы попали в ДТП. Они слетели в кювет и попросили о помощи местных, но запретили им снимать происходящее на видео.

Всё произошла 20 августа в городе Рени, пишет Избирком (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По данным издания, в полиции уже отреагировали ситуацию и сообщили, что назначена служебная проверка.

В полиции заверили, что назначили служебную проверку из-за заявления о погоне, которую устроили полицейские в Рени Измаильского района.

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